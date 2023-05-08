Женщина погибла при ударе ВСУ по Каховке

Украинские войска вновь обстреляли жилой сектор Каховки в Херсонской области. Как сообщил 8 мая источник «Известий», в результате минометной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 60-летняя женщина.

Один из снарядов попал в частный жилой дом. На видео с места события можно увидеть, что у дома после этого загорелась крыша. Также видны получившие разрушения жилые дома в частном секторе и воронки, оставшиеся от прилетов.

До этого, 5 мая, глава соседнего города — Новой Каховки — Владимир Леонтьев сообщал, что один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее, 29 апреля, город в Херсонской области также подвергался массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В результате ударов было повреждено оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи, в населенных пунктах городского округа пропало электричество.

18 апреля украинские боевики вновь обстреливали Новую Каховку. Обстрел пришелся на частный сектор, в котором живут мирные граждане. Снаряд снес крышу и часть второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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