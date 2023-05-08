В Николаеве снесли памятник основателю города князю Григорию Потемкину

В Николаеве на Украине по приказу местных властей снесли памятник князю Григорию Потемкину, который основал город в конце XVIII века. Об этом сообщил 8 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В 1788 году князь Григорий Потемкин-Таврический выпустил указ, согласно которому была заложена верфь, а позже вокруг нее начал строиться город Николаев.

«Народ без роду без племени быстро окажется вне пространства и вне времени», — написал Рогов.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

Наряду с этим с 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Снос памятников происходит практически во всех городах Украины.