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Товарооборот России с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83%

Решетников: товарооборот РФ с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83%
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Фото: Global Look Press/Ulrich Doering
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Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) за последние пять лет вырос на 83% и в настоящее время составляет $94,9 млрд. Об этом 8 мая сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выступая на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting) в Абу-Даби глава Минэкономразвития отметил, что Россия готова развивать партнерские отношения как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества. Для качественного роста разных форм партнерства уже создана основательная база.

«За последние пять лет товарооборот России с государствами БВСА вырос на 83%, до $94,9 млрд. Наши партнеры понимают, что освободившиеся ниши на нашем рынке — это новые возможности для их бизнеса», — отметил министр.

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27 марта директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда государств выдавить ее оттуда. Он подчеркнул, что ключевыми партнерами и единомышленниками России являются Азия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка

Ранее, 24 октября 2022 года специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал «Известиям» данные о том, что российский торговый флот переориентируется на Восток. Он отметил, что США и страны ЕС ввели и продолжают вводить ряд ограничений на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

На этом фоне, вместо заходов в американские и британские порты, российские суда увеличили заходы в Турцию, Китай, Индию, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Он также добавил, что главный упор сейчас делается на быстрое развитие Северного морского пути.

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