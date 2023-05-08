Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани

В Санкт-Петербурге и Казани будут образованы новые генеральные консульства Республики Киргизия. Указ об этом подписал 8 мая президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики», — отмечено в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Поясняется, что документы подписаны для содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Киргизии.

«Главы государств подробно обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес», — сообщается на сайте лидера Киргизии.

Президент Киргизии ранее 8 мая прибыл в Москву на переговоры с президентом России. Днем они провели встречу в Кремле. Путин указал, что отношения России и Киргизии сейчас находятся на подъеме.

Кроме того, российский лидер отметил, что присутствие главы Киргизии в столице России по случаю Дня Победы является знаковым событием. 9 мая Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади по случаю Дня Победы.

По итогам переговоров стало известно, что президент России принял приглашение киргизского лидера посетить Киргизию в этом году.