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Появились кадры обстрелов жилых кварталов Каховки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 8 мая появилось видео обстрелов жилых кварталов Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины.

На кадрах слышны взрывы, которые происходят из-за прилетов украинских снарядов по объектам гражданской инфраструктуры Каховки. На последнем кадре вдалеке запечатлен дым.

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Также 8 мая Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) за последние сутки 40 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР).

По данным ведомства, ВФУ совершили 17 обстрелов на донецком направлении, 18 — на горловском, 5 — на волновахском. Противник использовал снаряды калибром 155 и 152 мм.

Всего украинские войска за прошедшие сутки выпустили 187 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка, Благодатное, Ольгинка и Владимировка.

До этого, 6 мая, ВСУ трижды за утро обстреляли ДНР, выпустив 14 снарядов. Под вражеским огнем оказались Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки.

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