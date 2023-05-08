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В Китае 536 тыс. человек попали в зону бедствия из-за наводнения

Порядка 536 тыс. человек попало в зону бедствия из-за проливных дождей в Китае
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wan Xiang
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В китайской провинции Цзянси из-за проливных дождей началось наводнение. В зоне бедствия оказалось порядка 536 тыс. жителей. Об этом 8 мая сообщил региональный центр по борьбе с наводнениями и засухами.

Отмечается, что дожди не прекращаются в течение четырех последних дней. За это время из особо опасных районов было эвакуировано около 16 тыс. человек. Информация о погибших и пострадавших не сообщается. При этом власти Китая призывают население страны сохранять повышенную бдительность, так как, по прогнозам синоптиков, сезон дождей закончится не скоро.

К настоящему времени прямой ущерб от стихийного бедствия составил около 670 млн юаней ($96,8 млн по текущему курсу).

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Накануне, 7 мая, сообщалось, что из-за наводнений и оползней на востоке Демократической Республики (ДР) Конго в провинции Южное Киву погибли 394 человека. Тела были найдены в поселках Бушушу, Ньямукуби и на озере Киву. Власти ДР Конго объявили 8 мая днем национального траура по погибшим из-за наводнений.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что в США река Миссисипи вышла из берегов из-за таяния снега. Уровень воды в реке продолжает повышаться, некоторые города вдоль водоема находятся под угрозой.

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