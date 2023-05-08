В Оренбурге суд арестовал на два месяца директора парка, где произошло ЧП

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца директора парка «Оренпарк», где ранее обрушилась карусель. Об этом сообщили в пресс-службе суда 8 мая.

«Постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга Плинину (руководителю ООО «Аттракцион-Сервис». — Ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23», — говорится в сообщении пресс-службы.

Днем ранее сообщалось, что следователи задержали третьего фигуранта по делу о ЧП на детской карусели. Им и оказался директор парка.

Ранее, 7 мая, были задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло происшествие. В отношении троих подозреваемых в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

ЧП с каруселью произошло 6 мая в «Оренпарке». В мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма. Пострадало около 20 человек, некоторые были госпитализированы. По последним данным, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, а также 10-летняя девочка — в тяжелом.

По факту обрушения карусели возбуждено два уголовных дела. Одно дело — по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возбуждено дело о халатности.