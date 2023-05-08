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Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию в этом году

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин принял приглашение киргизского лидера Садыра Жапарова посетить Киргизию в этом году. Об этом сказано в совместном заявлении глав государств по итогам переговоров, которые прошли в Москве в понедельник, 8 мая.

«Президент Киргизии <...> приглашает президента РФ посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — отмечается в заявлении.

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8 мая Жапаров прибыл в Москву, чтобы провести рабочую встречу с Путиным и посетить парад в честь Дня Победы.

В ходе беседы лидеры государств заявили, что двустороннее сотрудничество стран развивается успешно. Они договорились расширять взаимодействие в экологической сфере, обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы дальнейшего укрепления отношений РФ и Киргизии.

Из совместного заявления президентов также следует, что Москва и Бишкек в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области безопасности.

Также по итогам встречи президент Киргизии подписал указы об образовании в Санкт-Петербурге и Казани генконсульств республики.

Киргизия является одной из немногих стран, отказавшихся вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине 24 февраля прошлого года. Республика также является партнером России по ЕАЭС, который был создан с целью укрепления национальных экономик.

Ранее 8 мая стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая также совершит рабочий визит в Россию и примет участие в параде Победы в Москве.

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