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Неизвестные осквернили русскую православную часовню в Вашингтоне

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Фото: commons.wikimedia.org
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Неизвестные лица осквернили русскую православную часовню на кладбище Рок-Крик при соборе Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне. Об этом 8 мая сообщил настоятель собора, протоиерей Виктор Потапов.

По его словам, вандалы взломали двери, разбили окна и разбросали утварь внутри часовни, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.

«Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие», — цитирует священника «РИА Новости».

Случившееся могло быть как «преступлением на почве ненависти», так и рядовым случаем «вандализма», считает представитель церкви. Отец Виктор также добавил, что планирует обратиться в полицию.

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Ранее, 28 октября прошлого года, российское посольство в городе Берн направило в МИД Швейцарии ноту протеста с требованием найти преступников, обливших краской православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.

До этого, 15 июня 2022 года, МИД России осудил осквернение православной часовни в Иерусалиме. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала израильские власти принять меры по недопущению подобных действий и расследовать случившееся. Инцидент произошел 6 июня, когда около 50 человек проникли в принадлежащую Иерусалимской православной церкви часовню.

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