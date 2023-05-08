В Туве от крупного степного пожара спасли 11 чабанских стоянок

Пожарные команды смогли спасти 11 чабанских стоянок от степного пожара в Республике Тыва, пострадавших нет. Как сообщила 8 мая пресс-служба правительства региона, площадь возгораний составляет 1,2 тыс. га.

«Пожар начался с полудня 5 мая с территории Тес-Хемского района и охватил порядка 1200 га степной местности. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — отметили в пресс-службе.

Известно, что на пути огня были разбиты более 10 чабанских стоянок. В двух из них, расположенных в местечках Кудуктуг-Кыштаг Тес-Хемского и Алдын-Хол Овюрского района, все же сгорели зимние кошары.

«Дом, юрту, скот и самих животноводов удалось защитить и эвакуировать», — добавляется в сообщении.

В настоящее время в разных регионах России бушуют природные пожары.

Ранее 8 мая по решению главы МЧС РФ Александра Куренкова была снята угроза населенным пунктам от природных пожаров в Курганской области. В ведомстве отметили, что спасателям удалось отстоять от огня более 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах. В регионе объявлен режим ЧС.

В этот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе ввели режим ЧС после того, как за последние 10 дней от природных пожаров в нескольких поселениях сгорели жилые дома.

Тогда же стало известно, что лесные пожары в Свердловской области распространились по площади 54,1 тыс. га, всего на территории региона 64 источника огня.