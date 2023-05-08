Более 700 активистов приняли участие в акции «Вахта Памяти – 2023»

На Мамаевом кургане открыли этап акции «Вахта Памяти – 2023». В Волгоградскую область направились поисковые отряды, передает телеканал «Известия». Всего в регион прибыло более 700 активистов со всей страны. За последние дни в области состоялось 20 экспедиций. Удалось найти останки свыше 500 советских бойцов.

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