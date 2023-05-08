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В Париже изменили протокол возложения цветов в День Победы над нацизмом

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Главное управление полиции Парижа запретило любые собрания возле Елисейских Полей в связи с прибытием президента Франции Эммануэля Макрона на мероприятия, посвященные Дню победы над нацизмом в Европе. Об этом 8 мая сообщил телеканал BFM.

Меры безопасности приняты из-за опасения проведения возможных акций противников пенсионной реформы. На территории, где проходят торжественные мероприятия, находятся только силовики и представители властей, сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Макрон возглавил торжества во французской столице. Утром он возложил памятный венок к памятнику лидеру страны генералу Шарлю де Голлю, руководившему в годы Второй мировой войны сопротивлением немецким оккупантам.

Затем в сопровождении кавалерийского эскорта, в состав которого вошли 140 конных всадников Республиканской гвардии, Макрон направился вверх по Елисейским Полям к площади Звезды, где принял участие в традиционном зажжении пламени Вечного огня и возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата под сводами Триумфальной арки.

Церемония завершилась минутой молчания, объявленной под колокольный звон, и исполнением гимна Франции — «Марсельезы».

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15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.

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