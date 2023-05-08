Всемирный банк выделил Украине почти €190 млн кредита на выплату зарплат

Всемирный банк (ВБ) выделил по программе займа почти €190 млн Украине на выплату зарплат госслужащим и педагогам. Об этом 8 мая сообщили в Telegram-канале министерства финансов страны.

«Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР)», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточняют, что привлеченные средства позволят выплатить заработные платы работникам бюджетной сферы, возместить социальные расходы, а также «обеспечить устойчивое государственное управление на Украине».

Вместе с тем стране дали 10 лет с четырехлетним льготным периодом на погашение этого кредита.

Ранее, 2 мая, бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что уровень бедности на Украине вырос многократно, причем он наиболее ощутим в сельской местности.

Азаров также указал, что ни Международный валютный фонд (МВФ), ни Международный банк реконструкции и развития (МБРР), ни Всемирный банк не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта.

В середине сентября прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году. Он также отметил, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% — в номинальном.