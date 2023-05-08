На мировых биржах растут цены на золото

Мировые цены на золото растут 8-го мая на фоне ослабления доллара. К половине седьмого утра по Гринвичу спотовая стоимость драгоценного металла поднялась на две десятые процента до 2020-ти долларов 80-ти центов за тройскую унцию. Фьючерсы на золото выросли в цене на те же две десятые процента и котируются по 2029 долларов 30 центов за унцию, передает телеканал «Известия». Доллар сегодня подешевел к корзине основных валют на одну десятую процента, что повысило привлекательность вложений в драгоценный металл. Инвесторы ждут индекса потребительских цен в США, который обнародуют 10-го мая. Любые признаки ослабления инфляции в Америке негативно отразятся на курсе доллара, так как снизят вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом.

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