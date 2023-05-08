Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Режим ЧС ввели в Омской области из-за природных пожаров
Армия
ВСУ за сутки потеряли 380 военных на донецком направлении
Мир
Захарова назвала Иудой отменившего День Победы на Украине Зеленского
Мир
Боррель заявил о глубоком разрыве между Западом и остальным миром
Мир
МИД КНР назвал взаимное доверие главным условием в отношениях РФ и Китая
Армия
ВС РФ продолжили наступательные действия в западной части Артемовска
Происшествия
Более 300 домов сгорели при пожарах в Курганской области
Политика
Путин и Жапаров начали встречу в Москве
Мир
Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов
Мир
ЕК передала странам-членам проект 11-го пакета санкций против РФ для согласования
Армия
Танкист прямой наводкой отработал по военной части ВСУ под Авдеевкой
Общество
Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии
Происшествия
СК проверит информацию о растлении ребенка на борту самолета

На мировых биржах растут цены на золото

0
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые цены на золото растут 8-го мая на фоне ослабления доллара. К половине седьмого утра по Гринвичу спотовая стоимость драгоценного металла поднялась на две десятые процента до 2020-ти долларов 80-ти центов за тройскую унцию. Фьючерсы на золото выросли в цене на те же две десятые процента и котируются по 2029 долларов 30 центов за унцию, передает телеканал «Известия». Доллар сегодня подешевел к корзине основных валют на одну десятую процента, что повысило привлекательность вложений в драгоценный металл. Инвесторы ждут индекса потребительских цен в США, который обнародуют 10-го мая. Любые признаки ослабления инфляции в Америке негативно отразятся на курсе доллара, так как снизят вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023