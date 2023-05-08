Компания Rocket Lab запустила спутник, отслеживающий образование циклонов и ураганов

NASA запустило метеорологический спутник компании Rocket Lab. Старт состоялся на космодроме в Новой Зеландии, передает телеканал «Известия». Устройство будет следить за образованием и развитием тропических циклонов и ураганов. Планируется запустить еще два подобных спутника, но точная дата пока неизвестна.

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