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Мелитополь принял участие в акции «Лучи Победы»

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В преддверии 9 Мая Мелитополь осветили «Лучи Победы». Город присоединился к акции, которая проходит по всей стране. В проекте участвуют города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, передает телеканал «Известия». Мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной подсвечивают прожекторами. Акция напоминает о первом Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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