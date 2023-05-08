Мелитополь принял участие в акции «Лучи Победы»

В преддверии 9 Мая Мелитополь осветили «Лучи Победы». Город присоединился к акции, которая проходит по всей стране. В проекте участвуют города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, передает телеканал «Известия». Мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной подсвечивают прожекторами. Акция напоминает о первом Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года.

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