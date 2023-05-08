За сутки потери Украины на донецком направлении составили 380 военнослужащих и наемников. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30», — сказал он.

Он уточнил, что в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Краматорск Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды продолжают наступать. Им оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), добавил Конашенков.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал работу танкистов Первой Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса прямой наводкой по позициям украинских националистов на авдеевском направлении в ДНР.

По позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) огонь велся осколочно-фугасными снарядами. Корректировал стрельбу беспилотник.

Днем ранее сообщалось, что штурмовики овладели еще двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска. Всего на донецком направлении за сутки были уничтожено 340 солдат ВСУ и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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