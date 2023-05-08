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Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии
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Сюжет:

Генпрокурор России возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии

Генпрокурор РФ Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Истре
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Фото: t.me/genprocrf
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, павшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в понедельник, 8 мая.

Монумент, воздвигнутый в честь воинов, оборонявших Москву в декабре 1941 года, расположен на территории санатория работников органов прокуратуры РФ «Истра» в Московской области.

Памятник был сооружен по личной инициативе генпрокурора России в 75-летнюю годовщину Великой Победы. С тех пор Игорь Краснов регулярно посещает данный мемориал.

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Ранее, 7 мая, сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник накануне Дня Победы навестили луганчанина, ветерана Великой Отечественной войны Григория Пономаренко. Они узнали о жизни и боевом пути фронтовика, а также о проблемах, в решении которых пожилому человеку требуется помощь.

За день до этого посол России в Австрии Дмитрий Любинский и постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посетили концлагерь Маутхаузен с мемориальной акцией, несмотря на отказ в приглашении от официальной Вены. Дипломаты рассказали «Известиям», что для празднования 78-й годовщины Великой Победы они подготовили серию мероприятий. В частности, возложение цветов в День Победы у памятника Советскому воину-освободителю в центре Вены также поддержали иностранные коллеги российских послов.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 мая. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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