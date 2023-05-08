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МИД КНР: ЕС нарушит доверие и сотрудничество с Китаем в случае введения санкций

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Если Евросоюз (ЕС) введет санкции против китайских компаний, то отношения между ЕС и Китаем будут разрушены. Об этом 8 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Речь идет о статье FT, в которой говорилось о намерении Брюсселя наложить ограничения на дружественный РФ Китай. Поводом для обсуждения новых санкций стала информация, согласно которой компании КНР оказывают поддержку российской армии. Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США.

«Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — сказал дипломат.

В обратном случае — если Евросоюз наложит ограничительные меры на КНР, Пекин будет отстаивать свои права. Именно поэтому Китай убеждает ЕС «не идти по ошибочному пути».

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5 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявила, что на данный момент ЕС не имеет доказательств, что в Россию поставляется оружие из Китая. По словам фон дер Ляйен, за ситуацией необходимо следить каждый день.

Тогда же в интервью телеканалу CNN Шольц заявил, что ЕС вместе с США призвали Пекин не оказывать военную поддержку Москве и предупредили о последствиях, если просьба будет проигнорирована. На вопрос о возможности санкций против Китая канцлер ответил, что при наличии оснований это возможно.

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