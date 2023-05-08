11 человек ранены при наезде машины на шатер в испанской Галисии

Как минимум 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на шатер во время фестиваля в испанском автономном сообществе Галисия в воскресенье. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила испанская государственная телерадиокомпания RTVE.

Инцидент произошел в муниципалитете Понтеведра в Виланова-де-Аруса. Среди пострадавших пять человек в тяжелом состоянии, один из них один ребенок.

Автомобиль врезался в шатер, после этого конструкция упала на людей. При этом машина продолжала ехать почти 20 м по упавшим людям.

Четверо пострадавших находятся в реанимации, пятеро пострадавших выписаны.

В автомобиле находился ранее неоднократно судимый контрабандист Луис Фалькон. Управляла легковушкой его 82-летняя жена.

Расследование обстоятельств инцидента ведет Нацгвардия Испании.

В октябре 2022 года один человек погиб, еще шесть пострадали в результате наезда автомобиля на террасы двух баров в Испании. Водитель с места инцидента скрылся, его обнаружили через несколько дней.