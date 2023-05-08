Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Более 300 домов сгорели при пожарах в Курганской области
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях
Мир
Песков назвал чудовищным заявление Буданова об убийствах россиян
Общество
Суд арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина
Мир
Число жертв при затоплении индийского лайнера достигло 22 человек
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран СНГ с 78-й годовщиной победы в ВОВ
Мир
МИД КНР заявил об открытости торговых отношений Москвы и Пекина
Общество
В Оренбурге задержали третьего фигуранта по делу о ЧП с каруселью
Общество
Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявлено обвинение
Мир
Зеленский объявил на Украине День Европы 9 мая вместо Дня Победы
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в немецком Кельне
Происшествия
Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области
Мир
СМИ узнали о гибели четырех человек при крушении МиГ-21 в Индии

11 человек ранены при наезде машины на шатер в испанской Галисии

0
Фото: RTVE/rtve.es
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на шатер во время фестиваля в испанском автономном сообществе Галисия в воскресенье. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила испанская государственная телерадиокомпания RTVE.

Инцидент произошел в муниципалитете Понтеведра в Виланова-де-Аруса. Среди пострадавших пять человек в тяжелом состоянии, один из них один ребенок.

Автомобиль врезался в шатер, после этого конструкция упала на людей. При этом машина продолжала ехать почти 20 м по упавшим людям.

Четверо пострадавших находятся в реанимации, пятеро пострадавших выписаны.

В автомобиле находился ранее неоднократно судимый контрабандист Луис Фалькон. Управляла легковушкой его 82-летняя жена.

Расследование обстоятельств инцидента ведет Нацгвардия Испании.

В октябре 2022 года один человек погиб, еще шесть пострадали в результате наезда автомобиля на террасы двух баров в Испании. Водитель с места инцидента скрылся, его обнаружили через несколько дней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023