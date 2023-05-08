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Песков: Москва осуждает слова Буданова об убийстве россиян и следит за реакцией Запада

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Москва выражает осуждение в связи с заявлением начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 8 мая.

Речь идет о словах Буданова, где он заявил, что украинская армия будет «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Так глава ГУР прокомментировал заявления РФ о причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

«Это чудовищное заявление. Это заявление, сказанное Будановым является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков также подчеркнул, что в России есть свои спецслужбы, которые держат на контроле подобные заявления. В России будут внимательно следить за реакцией Запада, в частности США, на такие заявления.

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Ранее, 21 апреля, лефортовский суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о терроризме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который будет считаться с момента его экстрадиции на территорию России. Известно, что Буданову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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