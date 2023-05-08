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Глава МЧС сообщил об оказании помощи погорельцам Курганской области

Глава МЧС Куренков: Путин пообещал поддержку пострадавшим от пожаров на Курганщине
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Президент России Владимир Путин пообещал поддержку пострадавшим от масштабных пожаров в Курганской области. Об этом в понедельник, 8 мая, после телефонного разговора с главой государства сообщил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Владимир Владимирович [Путин] так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — подчеркнул министр.

Глава Курганской области Вадим Шумков добавил, что власти региона никого не бросят.

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Ранее в понедельник Куренков и Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов. Природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. На территории области введен режим ЧС.

По последним данным, при пожарах в Курганской области погибли шесть человек и 14 пострадали. По факту гибели жителей региона в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Сейчас в Курганской области локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники.

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