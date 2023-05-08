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Росгвардия с рок-группой «Лампасы» записала ролик «Бессмертный полк» ко Дню Победы

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Фото: Киностудия Росгвардии
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Киностудия Росгвардии вместе с рок-группой «Лампасы» записали ролик на песню «Бессмертный полк», посвященный Дню Победы, сообщили 8 мая в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, идейным вдохновителем акции стал военнослужащий Росгвардии и участник специальной военной операции. После получения контузии в одном из боев мужчине привиделся его прадед, участник Великой Отечественной войны, которого он видел лишь на фотографиях.

Авторы клипа показали зрителям несгибаемость духа русского солдата разных времен и эпох перед лицом неприятеля. Ролик сохраняет память предков и прославляет подвиги и ратный труд нынешних защитников Отечества, которые мужественно выполняют сложнейшие боевые задачи в ходе спецоперации.

В Росгвардии подчеркнули, что посыл клипа — в художественном манифесте борьбы россиян за прошлое и будущее страны, утверждение неразрывности связи времен как залога предстоящей победы.

«Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды»
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78-я годовщина Победы в Великой Отечественной война отмечается 9 мая 2023 года. Самое долгожданное и захватывающее событие дня — парад Победы в Москве. По Красной площади строевым шагом пройдут более 10 тыс. военнослужащих.

Прямая трансляция парада будет доступна на сайте «Известий».

Ярким завершением праздника станет салют, который запускают в Москве на площадках в каждом районе, а также в разных городах страны.

В 2023 году шествия «Бессмертного полка» не будет в традиционном формате. Организаторы дали старт альтернативным вариантам, например прикреплению портрета ветерана на окна автомобилей. Дети при помощи взрослых станут участниками акции «Окна Победы».

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