Блогер Тарасов потребовал реванша у Емельяненко после боя с Ершовым

Российский видеоблогер Артем Тарасов предвкушает реванш с Александром Емельяненко, когда тот вернется в форму. Об этом интернет-звезда сообщил 8 мая в преддверии боя бывшего соперника с блогером Евгением Ершовым.

«Саня, не бойся! Мы должны провести с тобой бой», — обратился к бойцу ММА Тарасов.

Он оценил потенциал обоих бойцов, который сойдутся на ринге в предстоящей схватке. По мнению Тарасова, Ершова нельзя воспринимать как серьезного противника.

«Против Ершова ничего не имею, но могу сказать, что это не сильный боец, тем более, не сильный боец по правилам MMA. Это новичок в MMA, на которого мне бы хватило всего пары минут, чтобы разобраться», — отметил видеоблогер.

В отношении Емельяненко Тарасов выразил уверенность в том, что боец MMA предпочел «пойти по самому легкому пути» и выбрал себе в соперники даже не блогера-бойца, а просто блогера.

Накануне президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал более вероятной победу Ершова в предстоящем поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его мнению, тяга блогера к победе поможет ему одержать победу над более опытным бойцом.

Турнир состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.