Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал чудовищным заявление Буданова об убийствах россиян
Общество
Суд арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран СНГ с 78-й годовщиной победы в ВОВ
Мир
МИД КНР заявил об открытости торговых отношений Москвы и Пекина
Общество
В Оренбурге задержали третьего фигуранта по делу о ЧП с каруселью
Общество
Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявлено обвинение
Общество
Два самолета ВКС РФ привлекли к тушению пожаров в Курганской области
Мир
Зеленский объявил на Украине День Европы 9 мая вместо Дня Победы
Происшествия
ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге под Челябинском
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в немецком Кельне
Мир
Пекин призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая
Происшествия
Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области
Мир
СМИ узнали о гибели четырех человек при крушении МиГ-21 в Индии

Блогер Тарасов потребовал реванша у Емельяненко после боя с Ершовым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский видеоблогер Артем Тарасов предвкушает реванш с Александром Емельяненко, когда тот вернется в форму. Об этом интернет-звезда сообщил 8 мая в преддверии боя бывшего соперника с блогером Евгением Ершовым.

«Саня, не бойся! Мы должны провести с тобой бой», — обратился к бойцу ММА Тарасов.

Он оценил потенциал обоих бойцов, который сойдутся на ринге в предстоящей схватке. По мнению Тарасова, Ершова нельзя воспринимать как серьезного противника.

«Против Ершова ничего не имею, но могу сказать, что это не сильный боец, тем более, не сильный боец по правилам MMA. Это новичок в MMA, на которого мне бы хватило всего пары минут, чтобы разобраться», — отметил видеоблогер.

В отношении Емельяненко Тарасов выразил уверенность в том, что боец MMA предпочел «пойти по самому легкому пути» и выбрал себе в соперники даже не блогера-бойца, а просто блогера.

Накануне президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал более вероятной победу Ершова в предстоящем поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его мнению, тяга блогера к победе поможет ему одержать победу над более опытным бойцом.

Турнир состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Кроме того, зрители увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023