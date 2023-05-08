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Число жертв при затоплении индийского лайнера достигло 22 человек

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Фото: AP Photo/P.P. Afthab
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В результате затопления туристического судна в Индии количество жертв увеличилось до 22. Об этом сообщает издание The Guardian 8 мая.

В основном жертвами стали дети, так как сейчас в стране школьные каникулы, соответственно, часть подростков решила направиться в путешествие, рассказал министра судоходства и развития портов Индии Сарбананда Соновала.

В материале уточняется, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку судно застряло в мутной воде. Пока спасли только тех, кто оказался внутри.

На данный момент в больнице около шести человек. Спасательные работы продолжаются.

7 мая затонул двухэтажный туристический лайнер. На борту находилось от 35 до 40 пассажиров, когда судно перевернулось. Выжившие сообщили, что лодка была переполнена, а также у большинства пассажиров не было спасательных жилетов.

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