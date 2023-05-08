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СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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В Харьковской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание Klymenko time 8 мая.

Подробности инцидента не раскрываются. Кроме того, нет информации о пострадавших и погибших в результате взрыва.

В настоящее время, по данным онлайн-карт минцифры Украины, воздушная тревога звучит в в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

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Ранее в этот день воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Утром в понедельник власти Киева заявили, что после взрывов в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с дизельным топливом.

В ночь на 8 мая сообщалось о взрывах в Киеве, Одесской и Киевской областях. Воздушная тревога в столице Украины и в области была объявлена около 23:30 7 мая. областях.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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