Два самолета ВКС РФ привлекли к тушению пожаров в Курганской области

Два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России привлечены для помощи в тушении природных пожаров на территории Курганской области. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило Минобороны России.

«Для оказания помощи в тушении природных пожаров на территории Курганской области привлечены два самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2», — отметили в российском военном ведомстве.

Самолеты прибыли на аэродром Курган. Они приступили к выполнению задач по тушению природных пожаров.

По данным ГУ МЧС России по региону, сейчас шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью потушен.

Ранее в понедельник сообщалось, что в результате пожаров в Курганской области шесть человек погибли и 14 пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

По факту гибели жителей региона в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В тушении огня задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили более 40 строений. На территории области введен режим ЧС.