В Киеве после взрывов поврежден резервуар с топливом

В Соломенском районе Киева в результате взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом. Об этом 8 мая сообщается в Telegram-канале городской военной администрации.

«Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 т, есть утечка», — гласит текст публикации.

Возгорания не последовало, однако, предположительно из-за обломков, получила повреждения газовая труба с последующим горением газового факела. Спасатели оперативно ликвидировали последствия ЧП.

Воздушная тревога в столице Украины и в области была объявлена около 23:30 7 мая. Украинские СМИ сообщали о взрывах ночью в Киеве и Киевской области.

В ночь на воскресенье в ряде украинских регионов также объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Сумской области. Кроме того, стало известно о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.