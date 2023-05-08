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Telegraph: планирующие бомбы России сорвали планы Киева по контрнаступлению

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Российские планирующие бомбы повлияли на планы Киева по контрнаступлению, сообщила 7 мая газета The Telegraph со ссылкой на заявление официальных лиц Украины.

По данным авторов публикации, использование Москвой незаметных для радаров планирующих бомб может заставить киевский режим пересмотреть планы по контрнаступлению.

По мнению советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».

Отмечается, что российская сторона выпускает не менее 20 планирующих бомб ежедневно.

«Планирующие бомбы оснащены «крыльями», чтобы обеспечить им дополнительную дальность полета, и летят низко и достаточно далеко, чтобы уклониться от некоторых средств противовоздушной обороны», — уточняется в публикации.

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Игнат отметил, что сейчас «противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья».

Страны Запада майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года, сообщала The Wall Street Journal 7 мая.

Ранее, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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