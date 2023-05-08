Эксперты напомнили о запретах жарки шашлыка на даче

Разводить огонь на даче запрещается менее, чем за 15 до любого строения. Жарить шашлык на мангале можно не менее чем в 5 м от построек, рассказали 8 мая «Известиям» эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».



Также специалисты отметили, что сжигание мусора открытым способом разрешено в огороженной яме глубиной не менее 30 см, а закрытым способом — на расстоянии не менее 7,5 м до построек. Собственник дачи должен иметь средства пожаротушения.



«По закону, развести огонь на участке можно только в безветренную погоду. Жечь материалы, выделяющие вредные и опасные для жизни и здоровья человека вещества, например, резину — строго запрещено», — добавили в компании.



Также эксперты подготовили рекомендации для дачников, которые помогут избежать конфликтов с соседями по участку и наказаний за нарушение, установленных законом правил ведения дачного хозяйства.



«Дачный участок не предназначен для разведения крупного рогатого скота, однако с прошлого года новым законом было разрешено разведение кроликов и кур для личных нужд, исключительно с соблюдением СанПиН и на земле с видами разрешенного использования земли (ВРИ): «Ведение личного подсобного хозяйства» (далее — ЛПХ)», — рассказали эксперты.



Помещения для содержания живности должны располагаться на расстоянии не менее 4 м до границы участка, подчеркнули специалисты.



По информации аналитиков, туалет (канализация, септик) должен быть установлен не менее чем в 2 м до границы смежного земельного участка или дороги. Расстояние от туалета до соседнего дома не может быть менее 12 м, до колодца или скважины — не менее 8 метров. Сливать отходы жизнедеятельности в канавы запрещено законом. Собственникам дачных участков предписано систематически осуществлять откачку данных отходов, добавили в компании.



Также эксперты отметили, что вести строительство дома можно на участке со следующими ВРИ: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства. Построить дачу на земельном участке с ВРИ «Ведение огородничества» и «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» — нельзя.

На такой земле разрешено возведение только хозпостроек для хранения инвентаря и урожая. Данные о ВРИ своего участка можно посмотреть в выписке из ЕГРН, а также на сайте Росреестра — на публичной кадастровой карте. Санкции за использование земельного участка не по назначению могут применяться к собственнику как в виде штрафа в размере от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка (но не менее 10 тыс. рублей), так и в виде изъятия земли в пользу государства с выплатой компенсации. Незаконные постройки по решению суда подлежат сносу, сообщили эксперты.



«Собственнику дачи следует внимательно относиться к облагораживанию своего участка. Законом запрещена вырубка ценных пород деревьев на любом земельном участке без согласования с муниципалитетом. За спил таких насаждений, зачастую кажущихся обычными, владелец дачи может получить штраф. Министерство сельского хозяйства РФ относит к охраняемым породам деревьев, например, грушу, вишню, яблоню, дуб, отдельные виды берез, лиственницу и другие виды растений, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ведомства. За I квартал 2023 года рынок загородной недвижимости оживился, приобретение дач стало наиболее популярным трендом для жителей столицы. Растет доля покупателей, которые приобретают дачу впервые. Таких сделок около 20% из общего объема продаж данного сегмента. Именно дачникам-новичкам рекомендуем досконально изучить все особенности ведения дачного хозяйства в первую очередь», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

7 мая руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков рассказал «Известиям», что при выборе дачных участков россияне в два раза чаще стали обращать внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. По словам эксперта, покупатели стали с опаской приобретать дачи по соседству с заброшенными участками, заросшими травой. Принципиальным стало расстояние от дачного домика до других деревянных построек.