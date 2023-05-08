Корреспондент «Известий» показала кадры пожаров в Курганской области

Леса Курганской области охвачены пожарами, кадры с места событий 8 мая продемонстрировала корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Так, жители поселка Смолино в часе езды от Кургана лишились практически всех своих домов — сгорели сотни построек.

«Сейчас я стою на месте, где раньше располагался двухэтажный коттедж. Теперь от него остался только лишь фундамент. Около трех человек погибли и десятки госпитализированы с ожогами», — рассказала Паршакова.

По ее словам, спасатели не прекращают борьбу со стихией, пробуют разные способы. Так, на севере региона работает самолет-амфибия Бе-200. Воздушное судно сбросило несколько тонн воды на горящий лес, но пламя не удалось сбить. Тогда огнеборцы решили прибегнуть к другому методу.

«Спасатели специально подожгли траву — это так называемый встречный пал. Пожарные пытаются загнать огонь в кольцо, чтобы он перестал распространяться», — объяснила корреспондент.

В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. Большую часть пожаров удалось локализовать. К борьбе с огнем привлечено более тысячи спасателей и свыше 300 единиц техники, включая авиацию МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет районов, наиболее пострадавших от природных пожаров.

В результате природных пожаров в Курганской области погибли по меньшей мере три человека, по факту случившегося в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).