Захар Прилепин рассказал, что сидел за рулем во время взрыва в Нижегородской области

В момент взрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области 6 мая,писатель сам был за рулем. Об этом он заявил в воскресенье, 7 мая.

По его словам, взрыв произошел под пассажирским креслом, где в тот момент сидел его друг и охранник Александр Шубин с позывным Злой.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат, и друг, и брат», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 мая.

Прилепин отметил, что «выжить при таком взрыве было нельзя», но ему удалось отделаться переломами обеих ног. По словам писателя, на той дороге можно было легко зарыть «хоть десять мин», так как туда не выходят жилые окна.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — объяснил Прилепин.

Также он уточнил, что действительно высадил дочь из машины за пять минут до взрыва, как об этом написали СМИ.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».