Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве после взрывов поврежден резервуар с топливом
Мир
Экс-премьер Малайзии назвал антироссийские действия США провокацией военного конфликта
Происшествия
Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области
Мир
В Китае научились развивать ИИ без новейших американских чипов
Общество
В Курганской области локализовали большую часть пожаров
Общество
В ДНР открыли отреставрированный комплекс «Защитникам Отечества»
Мир
Более 50 учеников школы в Японии отравились газом из-за утечки
Армия
Рогов сообщил об ударе по складам ВСУ в Запорожской области
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в Испании и Аргентине
Общество
ФСБ раскрыла архивные документы о зверствах нацистов в Артемовске в годы ВОВ
Происшествия
ВФУ 40 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Общество
В Курганской области локализовали часть пожаров и один потушили
Мир
В Индии более 18 человек утонули после крушения туристического лайнера
Сюжет:

Захар Прилепин рассказал, что сидел за рулем во время взрыва в Нижегородской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В момент взрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области 6 мая,писатель сам был за рулем. Об этом он заявил в воскресенье, 7 мая.

По его словам, взрыв произошел под пассажирским креслом, где в тот момент сидел его друг и охранник Александр Шубин с позывным Злой.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат, и друг, и брат», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 мая.

Прилепин отметил, что «выжить при таком взрыве было нельзя», но ему удалось отделаться переломами обеих ног. По словам писателя, на той дороге можно было легко зарыть «хоть десять мин», так как туда не выходят жилые окна.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — объяснил Прилепин.

Также он уточнил, что действительно высадил дочь из машины за пять минут до взрыва, как об этом написали СМИ.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
Теракт могла готовить группа диверсантов численностью до десяти человек, полагают эксперты

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023