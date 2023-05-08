Путин пригласил главу Туркменистана на торжества по случаю Дня Победы в Москве
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова принять участие в торжествах по случаю празднованию 78-й годовщины Победы в Москве 9 мая. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 7 мая.
«Президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин сердечно поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран. Пользуясь случаем, глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве», — говорится в публикации Государственного информационного агентства Туркменистана.
Лидер Туркменистана поблагодарил Владимира Путина за приглашение.
Кроме того, во время беседы Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Он отметил, что в Туркменистане чтут память тех, кто защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу.
В этом году 9 мая россияне будут праздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на День Победы. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».
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