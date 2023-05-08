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Экс-премьер Малайзии назвал антироссийские действия США провокацией военного конфликта

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Vincent Thian
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Антироссийская политика американских властей подталкивает общество к военному конфликту. Такое мнение выразил экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад в понедельник, 8 мая, китайской газете Global Times.

«Соединенные Штаты попытаются привлечь другие страны к мерам, нацеленным против РФ. России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее. Возникнет противостояние между восточным и западным блоками, а это приведет к эскалации и мировой войне», — заявил бывший премьер.

По его словам, спровоцированный Западом украинский конфликт уже отразился на всем мире. Он указал, что во многих странах поднялась стоимость жизни, появились трудности с поставками зерна. Он подчеркнул, что в конечном счете Украине и России придется найти путь к урегулированию.

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Ранее, 7 мая, экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк заявила, что если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится.

2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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