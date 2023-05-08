Уоррен Баффетт призвал руководство обанкротившихся банков США к ответственности

Миллиардер и один из крупнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт заявил в необходимости призвать к ответственности руководителей обанкротившихся банков. Он пояснил, что в стране произошла бы финансовая катастрофа, если бы власти США не застраховали депозиты разорившегося в марте Silicon Valley Bank, пишет Bloomberg.

«Ситуация в банковской сфере очень похожа на то, какой она была всегда в банковской сфере — страх всегда заразителен», — сказал Баффет в субботу, 6 мая, на ежегодном общем собрании конгломерата в Омахе, штат Небраска.

Расплата должна «обрушиться на людей, которые вызвали проблемы», заявил он. Инвестор отметил, что обанкротившийся First Republic Bank выдавал огромные и ничем не обеспеченные ипотечные кредиты — такое предложение было просто безумным.

«Это делалось у всех на виду, и мир игнорировал это, пока это не взорвалось», — добавил Баффет.

Ранее, 3 мая, российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa, заявил, что кризис банковской системы в США в ближайшее время приведет к банкротству ряда региональных банков. По его словам, поглощение активов First Republic Bank одним из крупнейших финансовых конгломератов JPMorgan вызвало панику у акционеров, которые вкладывались в маленькие банки, что привело к колоссальному оттоку денег из них.

1 мая президент США Джо Байден заявил, что меры, принятые в отношении банка First Republic Bank, способны обеспечить безопасность банковской системы страны. Он призвал конгресс предоставить американским финансовым регуляторам средства для обеспечения подотчетности всех руководителей банков, а также усилить надзор за крупными и региональными банками.

26 апреля сообщалось, что акции First Republic Bank рухнули почти на четверть после того, как финансовое учреждение заявило о массовом оттоке депозитов. По словам директора Нил Холланд, этот процесс был спровоцирован банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее, 16 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила, что меры, принятые американскими властями в ответ на банкротство SVB, снизили отток средств из банковской системы и стабилизировали ситуацию. Она добавила, что не видит ничего драматичного, что бы могло повлиять на перспективы американской экономики.