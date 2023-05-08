Журналист Хинкл назвал причину увольнения телеведущего Карлсона

Президент Украины Владимир Зеленский стал причиной, по которой телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News. Об этом 7 мая заявил журналист Джексон Хинкл.

«У меня есть подтверждение надежного источника: увольнение Такера Карлсона произошло из-за его смелых репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Хинкл добавил, что доказательством его слов может являться статья британской Independent о том, что позиция Карлсона по ситуации на Украине тревожила владельца Fox News Руперта Мердока и за несколько месяцев до увольнения телеведущего Мердок и его сын общались с Зеленским по телефону.

24 апреля Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

27 апреля Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.