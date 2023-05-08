В шведском Эрншельдсвике конфликт на Украине помог избавиться от безработицы
Жителям шведского Эрншельдсвика украинский конфликт принес решение животрепещущей проблемы безработицы. С началом накачивания киевского режима оружием и военной техникой на местном заводе, где производят боевые машины пехоты (БМП) появились рабочие места, пишет обозреватель Yle Пирьо Аувинен.
Журналист съездил в городок с 55 тыс. жителей на севере Швеции и побывал на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, который производит БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Благодаря новым рабочим местам на заводе уровень безработицы в городе упал до 6%. Это ниже среднего показателя по всей Швеции.
Новость дополняется