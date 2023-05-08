ВФУ 40 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за последние сутки 40 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 8 мая сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным ведомства, ВФУ совершили 17 обстрелов на донецком направлении, 18 — на горловском, 5 — на волновахском. Противник использовал снаряды калибром 155 и 152 мм.

Всего украинские войска за прошедшие сутки выпустили 187 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Широкая Балка, Донецк, Макеевка, Благодатное, Ольгинка и Владимировка.

«Повреждены 18 жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры», — уточняется в СЦКК.

Ранее, 6 мая, ВСУ трижды за утро обстреляли ДНР, выпустив 14 снарядов. Под вражеским огнем оказались Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки.

5 мая ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР. В результате обстрела был ранен один мужчина, две женщины погибли. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибром 155 мм.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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