В Курганской области локализовали часть пожаров и один потушили
Три пожара в Курганской области удалось локализовать, а один полностью ликвидировать, рассказали вечером 7 мая в региональном управлении МЧС РФ.
«Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО). По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского МО», — говорится в сообщении ведомства.
Также указано, что из четырех лесных пожаров три локализованы (на территории Варгашинского, Кетовского, Далматовского МО), остается не локализованным лесной пожар в Белозерском МО.
«Продолжается наращивание группировки сил и средств. В настоящее время она составляет 1029 человек и 335 единиц техники. Авиация начнет работу с рассветом», — добавили в МЧС.
В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. Сейчас к тушению привлекается авиация МЧС России, в частности самолеты Ил-76, Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.
Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов. Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра. На территории Курганской области введен режим ЧС.
В результате природных пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, по факту случившегося СУ Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).