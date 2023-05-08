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В Сети появились кадры горящих домов в Кургане

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Фото: Соцсети
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Жители микрорайона Малое Чаусово в Кургане поделились кадрами пожара, который охватил почти все жилые дома в округе. Видео в понедельник, 8 мая, оказалось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что район почти полностью выгорел. Как сообщается, к ночи огонь распространился почти на все жилые дома, на данный момент часть из них уже сгорела.

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В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. Сейчас к тушению привлекается авиация МЧС России, в частности самолеты Ил-76, Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой вылетел в Курганскую область, где из-за сильного порывистого ветра природные пожары перешли на ряд населенных пунктов. Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра. На территории Курганской области введен режим ЧС.

В результате природных пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, по факту случившегося СУ Следственного комитета (СК) по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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