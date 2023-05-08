Диетолог рассказал о способах похудеть на даче

Во время работ на даче сжигается до нескольких сотен калорий в час. Диетолог, гастроэнтеролог Олег Лысенко в воскресенье, 7 мая, рассказал, какую физическую активность на приусадебном участке следует выбрать, чтобы похудеть.

«Вскапывание грядок относится к более интенсивным и энергичным тренировкам и позволяет сжигать от 400 до 600 калорий в час, что делает его одним из лучших упражнений для владельцев участков. Колка и распилка дров сожгут за час около 600 калорий», — рассказал диетолог в интервью Lenta.ru.

Он назвал прополку и полив растений малоинтенсивной деятельность, которая поможет сжечь от 200 до 400 калорий в час. Он отметил, что во время стрижки газонов сжигается от 250 до 350 калорий в час.

Эксперт напомнил, что мужчины и женщины расходуют калории по-разному. Именно поэтому не стоит перетруждать себя и игнорировать отдых. К тому же только за счет физической активности похудеть не получится.

«При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.

Лысенко посоветовал питаться по системе тарелки. В таком случае организм получает необходимое количество питательных веществ. Овощи, фрукты и ягоды должны занимать половину тарелки. Сложные углеводы, включая картофель, — четверть тарелки. А оставшуюся четверть — источники белка, то есть рыба, мясо, фасоль, орехи, молочные продукты.

В этот же день врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям» о противопоказаниях для употребления шашлыка. Так, она заявила, что шашлык противопоказан людям с острыми и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с аллергией на мясо, из которого он приготовлен. По ее словам, наиболее подходящим мясом для приготовления шашлыка является курица и рыба, а также нежирная свинина.