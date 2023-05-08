В Подмосковье каршеринг оцепили из-за страйкбольной гранаты

В подмосковском Зеленограде каршеринг оцепили из-за предметов, похожих на гранату с чекой и радиостанцию. После вскрытия автомобиля оказалось, что это игрушка для страйкбола, о чем стало известно 8 мая.

В салоне автомобиля жители заметили предмет, вызвавший подозрения, после чего сообщили о нем в правоохранительные органы. Как сообщил источник «Известий», на месте происшествия работали кинологи, а саму территорию оцепляли.

Ранее, 25 апреля, вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» закрыли из-за подозрительного мужчины с предметом, похожим на гранату. Его сумку проверили в рентгеновской установке.