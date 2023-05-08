Минобороны РФ запустило историко-познавательный проект о братьях-героях времен ВОВ

Минобороны РФ запускает историко-познавательный раздел «Родина позвала на защиту своих сыновей», приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом заявило ведомство в понедельник, 8 мая.

Во времена войны были случаи, когда на фронт уходили целыми семьями. Порой происходило так, что отправлялись сражаться все сыновья один за другим. В новом проекте Минобороны опубликованы документы из центрального архива ведомства, относящиеся к многодетным семьям, чьи сыновья проявляли героизм на поле боя в Великой Отечественной войне.

Так, в разделе можно найти наградные материалы на братьев-героев Бекмурзовых, Гадзановых, Володичкиных, Лысенко, Мункаевых, Степановых, Куприяновых, Фроловых и др. Парни из многодетных семей славно сражались и проявляли образцы мужества. Многие из них были награждены медалями и орденами.

Они исполнили свой сыновий долг перед семьей и Отечеством. Публикация архивных материалов Минобороны о героизме советских воинов направлена на сохранение исторической памяти о великом подвиге народов Советского Союза, победивших нацизм.

Ранее, 7 мая, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил волонтеров Победы за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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