В Махачкале состоялся автопробег в преддверии Дня Победы

Жители Махачкалы с флагами России, Дагестана, знаменами победы и георгиевскими лентами проезжали по улицам, держа в руках или разместив на стеклах авто портреты со своими героями Великой Отечественной войны и специальной военной операции по защите Донбасса.

Как рассказала депутат собрания депутатов Ленинского района Махачкалы Сефижат Магомедрасулова, автопробег провели по инициативе сообщества «Сила матерей» за мир и победу.

«Сегодня, в преддверии великого праздника Победы, мы по инициативе матерей, по инициативе родных погибших в спецоперации провели автопробег за мир, за победу. Мы разместили фото ветеранов Великой Отечественной войны и героев спецоперации и приехали дружной колонной к Вечному огню. Возложить цветы и почтить память всех наших героев», — добавила она.

6 мая на открытии слета победителей конкурса «Послы Победы – 2023» в ситуационном центре Москвы заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил с торжественным словом о важности сохранения истории Великой Отечественной войны.

Кириенко отметил большой вклад, который вносят волонтеры в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: помогают ветеранам, собирают масштабный архив воспоминаний, благоустраивают мемориалы и места захоронений солдат.

5 мая общественные деятели из Латвии, Литвы и США рассказали, как намерены отмечать 9 мая, несмотря на ограничения и противодействие со стороны властей проведению мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.