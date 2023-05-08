В Техасе машина сбила семь человек на остановке возле приюта мигрантов

В Техасе США внедорожник сбил семь человек на остановке возле приюта мигрантов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Внедорожник Range Rover не остановился на светофоре и врезался в толпу. Отмечается, что люди, ожидавшие автобус, сидели вдоль тротуара, потому что не было скамейки. Около 10 человек получили травмы.

Кроме того, внедорожник наехал на бордюр и перевернулся. Как отмечалось, большинство жертв были венесуэльцами.

27 апреля в Мадриде грабитель во время полицейской погони сбил двух пешеходов насмерть. После совершения преступления виновник скрылся с места происшествия.