В Ставрополе потушили пожар на 800 кв. м в торговом павильоне

В торговом центре Ставрополя ликвидировали пожар площадью 800 кв. м. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в воскресенье, 7 мая.

«В 22:15 мск пожар в торговом павильоне ликвидирован на площади 800 кв. м, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 61 человека и 16 единиц техники. Детали произошедшего выясняются.

Ранее, 7 января, возгорание произошло в торгово-офисном центре «Никольская плаза» в Москве. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м. При этом никто не пострадал.