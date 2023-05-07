Кириенко и Пасечник навестили ветерана-луганчанина накануне Дня Победы

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник накануне Дня Победы навестили луганчанина ветерана Великой Отечественной войны Григория Пономаренко, о чем стало известно в воскресенье, 7 мая.

«Вместе с Сергеем Кириенко навестили фронтовика Григория Семеновича Пономаренко. Узнали о жизни и боевом пути, о проблемах, в решении которых требуется помощь», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Григорий Семенович принял первый бой 17-летним юношей под Ростовом, прошагал полмира и встретил Победу в Берлине. Форсировал Днепр, освобождал Крым, Кенигсберг и Варшаву.

Ветеран рассказал, что и сейчас внимательно следит за новостями с фронта, болеет за ребят, которые вновь противостоят нацизму, и верит в победу.

Также Пасечник и Кириенко почтили память героев, павших в годы войны, и возложили цветы к Пилону Славы и памятнику «Журавли» в Луганске.

«Мы храним в сердце память о наших великих предках, гордимся их подвигами!» — сказал врио главы ЛНР.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили фронтовиков, проживающих в Луганске, с наступающей 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, устроив индивидуальные праздничные концерты. Они исполнили песни военных лет и прошлись торжественным маршем перед ветеранами.

5 мая военнослужащие Владимирского ракетного объединения вместе с военным оркестром поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Виктора Романовича Зиньковского. Они исполнили концерт под окнами фронтовика.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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