Синоптики спрогнозировали в Москве 8 мая переменную облачность без осадков

Переменная облачность без осадков и до +13 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в начале новой недели в понедельник, 8 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза.

На территории Московской области синоптики обещают от 8 до 13 градусов выше нуля в дневное время суток и до –4 градусов — в ночное.

Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на северный, 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Ранее, 5 мая, в Московской области впал снег. В частности, осадки были замечены в Дмитрове, Клину и Дубне. При этом синоптики предупредили: пик похолодания в столичном регионе наступит позднее.

В связи с ухудшением погодных условий столичный минтранс призвал жителей региона быть внимательнее на дорогах, особенно по вечерам и в ночное время суток. Автомобилистов также предупредили о снижении видимости во время осадков.