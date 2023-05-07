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Корреспондент «Известий» опубликовал видео с места подрыва авто Прилепина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» 7 мая Александр Сафиулин опубликовал видео с места подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина.

«Ближе к вечеру на территорию, где случился взрыв, приехала большая делегация в составе представителей Следственного комитета из Москвы, разных ведомств. Сейчас у них начнется серьезная работа», — сказал корреспондент.

На кадры также попало несколько автомобилей полиции.

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Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. Соратник писателя Александр Шубин находился с ним в машине и погиб в результате взрыва.

Писателя госпитализировали с различными травмами, а затем прооперировали.

Участковым удалось задержать одного из подозреваемых в покушении Александра Пермякова. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Кроме того, он рассказал, что установил несколько мин на пути следования автомобиля Прилепина, одна из них взорвалась, когда на нее наехала Audi писателя.

Сослуживец Шубина в разговоре с «Известиями» заявил, что западные и украинские спецслужбы хотели умышленно «убрать» Прилепина.

В МИД России также возложили на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.

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