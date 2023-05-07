Реклама
Прямой эфир
Общество
В Свердловской области заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами
Мир
Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле перед выборами главы Турции
Экономика
В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР
Мир
Новым премьером Словакии станет зампред Нацбанка страны Людовит Одор
Мир
Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Общество
Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Мир
Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма
Мир
В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек
Общество
Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи
Происшествия
В Курганской области в деревне Юлдус лесной пожар перекинулся на школу и дома
Мир
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» перенесли из-за забастовки сценаристов
Спорт
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Сюжет:

Появилось видео следственного эксперимента на месте подрыва авто Прилепина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 7 мая, появилось видео следственного эксперимента, который провели на месте подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина.

На кадры попал белый микроавтобус, на котором привезли подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Кроме того, позже стало известно, что подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина пытался солгать полиции о своем местонахождении в момент покушения. Он утверждал, что ловил около водоема куропаток. Однако на данном природном участке озера нет.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
Теракт могла готовить группа диверсантов численностью до десяти человек, полагают эксперты

Прилепин был госпитализирован. Позднее его успешно прооперировали. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозного сна. Сейчас он находится в сознании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023