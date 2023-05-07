Появилось видео следственного эксперимента на месте подрыва авто Прилепина

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 7 мая, появилось видео следственного эксперимента, который провели на месте подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина.

На кадры попал белый микроавтобус, на котором привезли подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина.

Накануне утром в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Кроме того, позже стало известно, что подозреваемый в подрыве автомобиля Прилепина пытался солгать полиции о своем местонахождении в момент покушения. Он утверждал, что ловил около водоема куропаток. Однако на данном природном участке озера нет.

Прилепин был госпитализирован. Позднее его успешно прооперировали. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозного сна. Сейчас он находится в сознании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».